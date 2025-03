La ferrovia interrata e poi la seconda pista: perché l’aeroporto di Catania resterà chiuso di notte per sette mesi

Infrastrutture

La Sac ha annunciato il via ai lavori di Rfi sulla tratta ferrata: è il preludio dell'ampliamento dello scalo

La pista dell’aeroporto di Fontanarossa di Catania resterà chiusa di notte, da mezzanotte alle 6 del mattino a partire dal 31 marzo e fino al 30 ottobre 2025. Una sospensione vi sarà ad agosto a causa del presumibile aumento del traffico. Lo ha reso noto la Sac, la società che gestisce lo scale etneo, spiegando che la chiusura serve per permettere i lavori da parte di Rete Ferroviaria Italiana per l’interramento della linea ferroviaria, preliminare alla costruzione della nuova pista di volo e parte del piano di sviluppo dello scalo. «Il progetto strategico – spiega la Sac – si inserisce nel più ampio contesto di modernizzazione delle infrastrutture e mira a rafforzare ulteriormente il ruolo centrale dell’aeroporto di Catania nel panorama nazionale e internazionale, grazie anche ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza»