La guerra tra clan: i Cappello alla sbarra, le richieste di pena in Appello

La requisitoria

Il troncone abbreviato del processo di secondo grado è arrivato al giro di boa. Chieste 9 conferme e tre riforme.

Confermare le condanne inflitte dal gup per tutti gli imputati tranne per Rinaldo Puglisi, Gaetano Ferrara e Concetto Alessio Bertucci. A questi tre va riconosciuta un’attenuante che porta a una riduzione della pena. Queste in sintesi le richieste di pena avanzate al termine della requisitoria da parte dei pg Alessandro Sorrentino (pm applicato) e Andrea Ursino nei confronti degli imputati del processo abbreviato in appello frutto dell’inchiesta Centauri.

L’inferno al viale Grimaldi

Alla sbarra ci sono diversi affiliati, anche di vertice del clan Cappello, accusati di tentato omicidio. Sono i partecipanti del conflitto armato contro i cursoti milanesi (stanno affrontando lo stralcio ordinario) avvenuto tra le curve del viale Grimaldi l’8 agosto 2020. Le indagini condotte dai carabinieri – con il coordinamento di Sorrentino e dell’aggiunto Ignazio Fonzo – portarono a identificare i componenti dei due fronti contrapposti. E sono diversi i collaboratori di giustizia che hanno raccontato la dinamica di quella guerra che portò all’omicidio di Enzo Scalia e Luciano D’Alessandro. Il primo a parlare ai magistrati fu Carmelo Sanfilippo. Poi lo seguirono i fratelli Michael e Ninni. Il secondo non fu coinvolto nella sparatoria, perché beccato dal carosello di moto dei cappelloti prima di arrivare in via Del Maggiolino. I motociclisti furono visti proprio da Carmelo Sanfilippo che armò – secondo la ricostruzione dell’accusa – il gruppo composto tra gli altri da Roberto Campisi e Carmelo Di Stefano, condannati a 20 anni in ordinario.

Quella serata di fuoco avrebbe potuto trasformare la città in una polveriera. Il rischio, come ha raccontato (l’ex cappelloto) Carmelo Liistro, è che potesse davvero scoppiare una faida tra i due clan. Poi gli anziani dei Cappello misero a tacere i bollenti spiriti di qualche boss, come Rocco Ferrara, ultimamente coinvolto nell’inchiesta Locu della squadra mobile.

La requisitoria