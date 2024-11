La ladra esagerata: va al centro commerciale, mette nel carrello nove paia di scarpe e prova a scappare

catania

Arrestata dai carabinieri una giovane donna di 27 anni

Una 27enne straniera ma residente a Catania è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania per furto aggravato. La donna infatti si è recata in un centro commerciale di Catania e, munita di carrello, è entrata in un negozio multi brand. Qui, dopo aver provato diversi capi di abbigliamento all’interno dei camerini, ha scelto quelli che le stavano meglio e, dopo aver rimosso l’antitaccheggio, li ha riposti nel carrello. Successivamente è passata al reparto scarpe e la donna ne ha “scelti” ben 9 paia.La giovane, poi, evidentemente non intenzionata a pagare la merce, approfittando di un momento in cui il negozio era particolarmente affollato e dunque l’attenzione delle commesse era rivolta ai vari avventori che in quel momento facevano acquisti, si è diretta, velocemente, verso l’uscita spingendo il carrello pieno di merce.Si è quindi diretta verso l’uscita del centro commerciale, ignorando però che il sistema di videosorveglianza la stava riprendendo e che i negozianti si erano già accorti delle sue manovre e avevano avvisato i carabinieri. La donna si è diretta verso i parcheggi, ma si è trovata di fronte la pattuglia del Nucleo Radiomobile che, ricevuta la dettagliata descrizione della ladra, l’ha aspettata. I militari dell’Arma, infatti, posizionati davanti alle uscite del centro commerciale, avevano già effettuato un discreto filtraggio degli avventori e hanno riconosciuto la ladra che, alla vista dei Carabinieri, ha inizialmente cercato di cambiare direzione, ma è stata subito fermata. Gli investigatori, quindi, notando l’evidente imbarazzo e nervosismo della donna, le hanno chiesto di esibire lo scontrino di acquisto di tutte quelle scarpe e vestiti. Tutta la merce rubata, del valore di diverse centinaia di euro, è stata restituita ai responsabili del negozio.La donna è stata arrestata per furto aggravato e posta ai domiciliari.

