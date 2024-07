La lite, i colpi di pistola e la morte di Andolfi: i troppi punti oscuri sull’omicidio di Biancavilla

IL delitto

Il ventenne ucciso forse in un posto diverso dal Viale Europa. Si indaga nel mondo dello spaccio

E’ sempre più un giallo l’omicidio avvenuto venerdì sera a Biancavilla di Antonio Andolfi, il ventenne ucciso a colpi di pistola sembra al culmine di una lite. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Biancavilla e della compagnia di Paternò coordinati dalla Procura di Catania. Al setaccio le telecamere della videosorveglianza della zona di Viale Europa a due passi dal campo sportivo.

Il mistero

Ed è qui che emerge il primo mistero. Antonio Andolfi potrebbe essere stato ucciso in un altro luogo tenuto contro che nell’area gli investigatori non hanno trovato alcun bossolo. La pista che si segue è comunque quello del regolamento di conto nell’ambito del mondo dei piccoli spacciatori. La Procura di Catania nelle prossime ore disporrà l’autopsia sul cadavere del ragazzo.

All’ospedale