La lite in discoteca e il raid punitivo con le spranghe: quattro catanesi in ospedale, due siracusani nei guai

Catania

Il provvedimento del Tribunale dopo le indagini della polizia

Una banale lite in discoteca è finita con una spedizione punitiva da parte di due siracusani ai danni di quattro catanesi a colpi di spranga. E la Polizia nelle scorse ore ha eseguito una ordinanza cautelare firmata dal gip del Tribunale di Catania su richiesta della Procura etnea. L’obbligo di presentazione alla polizia e obbligo di dimora con la prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dalle 20 alle 8 di tutti i giorni. è stato disposto per P.P. di 26 anni e di M.S. di 27 anni.

I due, in concorso tra loro e con altri soggetti ancora ignoti, sono accusati del reato di lesioni, aggravato dai futili motivi, dall’avere posto in essere il fatto da parte di più persone riunite e con armi improprie. Il provvedimento scaturisce dalle indagini svolte dalla III Sezione Investigativa “Reati contro la persona, sessuali e in pregiudizio di minori” e si riferisce ad un’aggressione, avvenuta lo scorso 21 aprile, all’interno di una discoteca catanese ai danni di quattro giovani catanesi finiti in ospedale e con prognosi comprese tra i 7 ed i 30 giorni.

L’aggressione, iniziata all’interno della discoteca ed interrotta dall’addetto alla sicurezza prima che si arrivasse ad un vero e proprio scontro fisico, ha avuto come pretesto una discussione con una ragazza, dopo una involontaria spinta sulla pista da ballo da parte di una delle vittime dell’aggressione provocando la reazione dei due indagati.