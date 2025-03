La macchina carica di rifiuti da scaricare in Piazza delle Universiadi: multato, denunciato e l’auto portata via col carroattrezzi

catania

Notato dalla polizia locale

A Catania agenti della polizia locale hanno notato un uomo scaricare numerosi sacchi di rifiuti in Piazza delle Universiadi, lo hanno seguito fin dove ha caricato nuovamente il proprio mezzo con altri rifiuti, e lo hanno bloccato mentre si apprestava a scaricare altri rifiuti nella piazza, sanzionandolo per 1.630. euro. L’uomo è stato inoltre denunciato all’autorità giudiziaria. Inoltre gli sono state applicate sanzioni accessorie, tra cui il sequestro penale del veicolo, che è risultato privo di copertura assicurativa e con revisione non effettuata.

