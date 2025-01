La marijuana nascosta nello sportellino del carburante: arrestato a Catania giovane pusher

droga

Il blitz dei carabinieri davanti la stazione ferroviaria: arrestato un 23enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Piazza Dante, hanno arrestato un 23enne catanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Due pattuglie del Nucleo Operativo, una a bordo di moto e l’altra con auto di copertura, stavano svolgendo un’attività di monitoraggio del territorio per prevenire lo smercio di droga, quando, giunte in Piazza Alcalà, hanno scorto un’utilitaria Seat parcheggiata, con a bordo un giovane che si guardava intorno e, dopo poco, veniva raggiunto da un ragazzo a piedi che gli consegnava del denaro.

Mentre il conducente intascava le banconote, il giovane prelevava autonomamente, dal sedile posteriore della vettura, due pacchetti, e li nascondeva sotto il giubbotto, quindi andava via, mentre l’autovettura lasciava la piazza per imboccare via Dusmet.

I militari hanno seguito l’auto del pusher, in attesa del momento ideale per fermarlo. Quando la Seat è arrivata dinanzi alla stazione ferroviaria della città e ha accostato i Carabinieri sono intervenuti fermando l’autista e facendolo scendere dal veicolo per perquisire sia lui che l’auto.