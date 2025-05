La Mercedes “sequestrata” perché non ha pagato la droga: la vittima denuncia e fa arrestare il pusher

criminalità

Teatro della vicenda San Berillo a Catania. Le indagini lampo della Polizia

Per un debito di poche decine di euro legato al mancato pagamento di una dose di droga il pusher si è fatto consegnare la macchina, una Mercedes e pure il telefono cellulare. E quando la vittima è tornata sul posto per pagare si è visto minacciare dallo spacciatore. Alla fine l’uomo ha deciso di recarsi in commissariato e raccontare tutto. E così al termine degli accertamenti i poliziotti, coordinati dalla Procura Distrettuale, hanno fermato un cittadino straniero della Guinea Bissau per estorsione.

Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile e dal Commissariato Centrale. L’uomo ha raccontato la vicenda: il debito di poche decine di euro per una dose di droga comprata a San Berillo, il “sequestro” della sua auto e la promessa della restituzione all’atto del pagamento del debito. Ha poi raccontato che nel momento in cui avesa chiesto l’auto per recarsi al bancomat è stato circondato da un gruppo di persone che gli hanno intimato di allontanarsi.