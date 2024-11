La metà dei dipendenti era a nero, sospesa l’attività di una pizzeria di Mascalucia

il controllo

L'ispezione dei carabinieri del NIL, multa da 23.500 euro e denuncia alla Procura per il titolare

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Catania, con i colleghi di Mascalucia e del 12° Reggimento “Sicilia,” hanno denunciato il titolare di un ristorante – pizzeria del posto per una serie diviolazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, omessa sorveglianza sanitaria e mancata formazione del personale. In particolare gli ispettori del NIL hanno rilevato la presenza di 6 lavoratori, dei quali 3 completamente irregolari, privi di contratto e non registrati pertanto considerati in nero. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di violazioni amministrative per un totale di oltre 23.500 euro. Inoltre, la percentuale di lavoratori non dichiarati supera il 10% del personale presente, per questo motivo gli investigatori hanno disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA