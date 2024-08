la precisazione

La nota di Pelligra Italia: holding e Catania Football «sono due società distinte»

Nelle ore delle fibrillazioni per il destino sportivo della squadra sotto l'Etna, la società invia una nota in cui parla anche dei progetti per Termini Imerese

Di Redazione | 07 Agosto 2024

«La società Pelligra Italia holding Srl e Catania Football club sono due società distinte, che operano separatamente e disgiuntamente, ognuna con il proprio management e per le proprie finalità: la prima opera nel business edilizio e manifatturiero; la seconda in quello calcistico». Nelle ore in cui sotto l’Etna c’è fibrillazione per il destino della squadra, Pelligra Italia invia una precisazione spiegando di essere una società attiva nel settore dello sviluppo immobiliare commerciale, industriale, residenziale e alberghiero facente parte dell’impresa australiana Pelligra Australia Pty lLtd, fondata nel 1960 e oggi una realtà leader a livello internazionale. Pelligra Italia è specializzata nella realizzazione di progetti di riconversione e riqualificazione di aree industriali attraverso la loro trasformazione in parchi industriali. Pelligra Italia precisa inoltre che il progetto di sviluppo di un polo industriale, logistico e manifatturiero a Termini Imerse, nell’ex Blutec, è centrale nel business della società e viene pertanto seguito con la massima attenzione dai vertici aziendali. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

