La notte di San Lorenzo: per le stelle cadenti meglio aspettare ancora qualche giorno

Gruppo Astrofili Catanesi

Da alcuni a questa parte il fenomeno astronomico si è spostato un po' più in la. Non mancheranno comunque eventi per poter ammirare il cielo stellato

Stasera qualcuno rimarrà deluso. Lo spettacolo magico delle stelle cadenti – lo sciame meteorico delle Perseidi – purtroppo da qualche tempo si è spostato di qualche giorno rispetto alla notte di San Lorenzo. «La visibilità massima è il 12 e il 13 agosto, ma comunque la luna molto luminosa quest’anno darà qualche problemino nella visibilità del passaggio delle meteore. Specialmente per quelle più piccole», spiega Claudio Arena, presidente del Gruppo Astrofili Catanesi. Ma la magia non è persa. Il Gac ha in programma stasera diversi eventi per poter comunque ammirare le stelle e il firmamento, con qualche lezione anche di astronomia e costellazioni.