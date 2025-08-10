Gruppo Astrofili Catanesi
La notte di San Lorenzo: per le stelle cadenti meglio aspettare ancora qualche giorno
Da alcuni a questa parte il fenomeno astronomico si è spostato un po' più in la. Non mancheranno comunque eventi per poter ammirare il cielo stellato
Stasera qualcuno rimarrà deluso. Lo spettacolo magico delle stelle cadenti – lo sciame meteorico delle Perseidi – purtroppo da qualche tempo si è spostato di qualche giorno rispetto alla notte di San Lorenzo. «La visibilità massima è il 12 e il 13 agosto, ma comunque la luna molto luminosa quest’anno darà qualche problemino nella visibilità del passaggio delle meteore. Specialmente per quelle più piccole», spiega Claudio Arena, presidente del Gruppo Astrofili Catanesi. Ma la magia non è persa. Il Gac ha in programma stasera diversi eventi per poter comunque ammirare le stelle e il firmamento, con qualche lezione anche di astronomia e costellazioni.
Con la possibilità di ammirare il cielo notturno dai telescopi del gruppo. «Stasera saremo a Maletto, al parco archeologico di Ramacca, in piazza Duomo a Sant'Alfio, a Radicepura a Giarre», spiega ancora Arena. Che consiglia comunque l'Etna per ammirare lo spettacolo. Ma molti sono pronti con tenda e sacco a pelo a trascorrere la notte in spiaggia attorno al classico falò.A Catania, l'assessorato alle Attività Produttive, ha organizzato in piazza Vincenzo Bellini l'evento "Calici di Stelle". Dalle 19 fino a mezzanotte si potranno degustare vini e specialità culinarie siciliane, con musica dal vivo e uno spettacolo dedicato a Franco Battiato. L'iniziativa è organizzata da Soccorso Parisi, fondatore di Divinexperiences, con la collaborazione dell'Accademia Bma di Giarre e il contributo di cantine, chef, produttori e artigiani.