La nuova vita della Fontana del Ratto di Proserpina: tornano gli zampilli d’acqua

catania

Dopo oltre un mese di fermo a causa di un guasto al motore elettrico, la Fontana del Ratto di Proserpina ha finalmente ripreso a zampillare con i suoi caratteristici getti d’acqua a corona. Situata nei pressi della Stazione Centrale, questa monumentale opera scultorea del 1904 è tornata a incantare cittadini e visitatori grazie a un intervento tempestivo del Comune.

Il propulsore guasto è stato sostituito con successo e l’intera fontana è stata accuratamente ripulita, restituendo nuova vita ai dettagli del gruppo mitologico realizzato da Giulio Moschetti. La scultura raffigura Plutone nel momento in cui rapisce Proserpina, figlia di Giove e Demetra, un capolavoro che da sempre rappresenta uno dei simboli più suggestivi della città.