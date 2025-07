La palazzina di Giardini Naxos dove si spacciava e si coltivava “erba”: blitz dei carabineri e 4 arresti (tre sono catanesi)

droga

Tutto è partito dal controllo di un uomo nel cui marsupio è stata trovata della cocaina

A Giardini Naxos i carabinieri della Squadra di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” di Palermo supportati dai militari della locale Stazione, hanno arrestato, in flagranza di reato, tre catanesi di 44, 41 e 32 anni ed un 49enne del luogo, tutti già noti e con precedenti specifici, per detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri durante un controllo stradale, hanno fermato uno dei giovani e notando che, nel corso delle operazioni, si mostrava particolarmente nervoso e agitato, lo hanno sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di trovare e sequestrare circa 3 grammi di cocaina già suddivisa in 4 dosi, che l’indagato aveva nascosto nel suo marsupio, unitamente alla somma di 670 euro, ritenuta provento dell’illecita attività.

Insospettiti, e ritenendo che a casa del fermato potesse essere detenuta altra droga, i Carabinieri hanno pertanto deciso di eseguire una perquisizione anche del domicilio. E i militari avevano intuito bene perché all’interno dell’abitazione, in cui erano presenti altri due soggetti, sono stati scovati e sequestrati un grammo di marijuana ed un ulteriore somma in contanti di 1.110 euro, presumibile introito dell’attività di spaccio, oltre a sostanza da taglio e materiale verosimilmente utilizzato per il taglio della cocaina.