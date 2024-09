La pescheria che rubava la corrente e la macelleria che aveva carne non tracciata: i controlli della Polizia in viale Rapisardi

commercio

Riscontrata anche la presenza di lavoratori in nero: multe per 13 mila euro

Sanzioni per oltre 13mila euro sono state irrogate a Catania dalla Polizia durante controlli a una pescheria e una macelleria del viale Mario Rapisardi, dove gli agenti hanno accertato, a vario titolo, un furto di energia, lavoratori in nero e la presenza di alimenti non tracciati.

I controlli sono stati effettuati insieme con i veterinari dell’Asp, personale dello Spresal, dell’Ispettorato del Lavoro e con una squadra di tecnici Enel per verificare eventuali furti di energia elettrica.Nella pescheria sono stati sequestrati 80 chili di pesce, 61 di prodotti ortofrutticoli e 18 litri di olio, tutti non tracciati. Gli operai dell’Enel inoltre hanno avuto modo di accertare il furto di energia elettrica con l’allaccio abusivo dell’attività alla rete attraverso la manomissione del contatore. L’erogazione dell’energia è stata immediatamente interrotta e il titolare è stato denunciato.

Il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ha accertato la presenza di un lavoratore in nero la cui posizione, se non verrà regolarizzata nei termini di legge, comporterà la sospensione dell’attività.