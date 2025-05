La polizia nel pub catanese di via Garibaldi: c’erano pesce mal conservato e irregolarità amministrative

la verifica

Il controllo di polizia, forestale e polizia locale: multe per 9 mila euro

La Polizia ha coordinato un controllo amministrativo in un locale di via Garibaldi, particolarmente frequentato da giovani. L’intervento ha visto impegnati diversi poliziotti della Questura di Catania, insieme al personale del Corpo Forestale della Regione e agli agenti del settore “annona” della Polizia Locale ed è stato finalizzato a verificare l’osservanza delle prescrizioni della licenza e delle autorizzazioni amministrative, nonché la qualità e la genuinità dei prodotti alimentari a tutela della salute dei consumatori.