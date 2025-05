La polizia salva una cavalla destinata alla macellazione: era in garage adibito a stalla abusiva

il caso

L'animale trovato in pessime condizioni di salute è stato trasferito in un maneggio nel Ragusano

La Polizia ha salvato una cavalla a seguito di un controllo finalizzato a tutelare le condizioni di vita degli animali e per contrastare la macellazione e le corse clandestine. L’attività ha visto impegnati i poliziotti della squadra a cavallo e i medici del Dipartimento di prevenzione veterinaria – Servizio di Sanità pubblica Veterinaria dell’Asp di Catania.

I controlli si sono concentrati in un garage di via Garozzo, a San Cristoforo, dove è stato avvertito un forte odore di letame, generando nei poliziotti il sospetto che, all’interno, potesse trovarsi ancora un cavallo che, nelle scorse settimane, era già stato sottoposto a vincolo sanitario, con l’intimazione al proprietario di trasferire l’animale in una struttura più idonea a garantire il benessere degli animali.

Una volta rintracciato il proprietario del garage, i poliziotti hanno fatto accesso nel locale che era stato trasformato in una sorta di stalla abusiva priva di un adeguato sistema di aerazione degli ambienti.