La prima donna al comando di un reparto dell’Esercito Italiano in Sicilia è catanese

Il Ten. Col. Emanuela Alessandra Scuderi a capo del 6° Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta”

Si è svolta alla caserma “Crisafulli Zuccarello” di Messina la cerimonia di avvicendamento al comando del 6° Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta”, tra il Tenente colonnello Angelo Lo Giudice, cedente, e la parigrado Emanuela Alessandra Scuderi, primo ufficiale donna a comandare il Reparto.

Nata a Catania 41 anni fa, Emanuela Scuderi ha vissuto nella città etnea sino alla maggiore età, prima di entrare all’Accademia Militare di Modena con il 185° corso del ruolo normale e dopo aver frequentato il ciclo primario e secondario presso le scuole statali Nazario Sauro, Federico de Roberto e al liceo scientifico Principe Umberto.

All’evento, presieduto dal comandante della Brigata Meccanizzata “Aosta” Generale di Brigata Pasquale Spanò, hanno preso parte il sindaco di Messina Federico Basile assieme alle autorità militari civili e religiose della città peloritana, oltre ai rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Nel discorso di commiato, il Ten. Col. Lo Giudice, rivolgendosi alle proprie donne e uomini, ha espresso parole di gratitudine e soddisfazione, ripercorrendo i due anni di intense attività operative e addestrative svolte sotto la sua guida.