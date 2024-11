La pusher presa mentre consegnava crack e cocaina al cliente: denunciata

droga

Nei guai una donna di 24 anni. A coglierla sul fatto i carabinieri

I carabinieri della Sezione Operativa di Gravina di Catania hanno denunciato una pusher di 24 anni, di origini straniere, residente a Nicolosi, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Prima verso le 18 militari i militari hanno notato un giovane seduto all’interno di una Opel bianca, parcheggiata a bordo strada in direzione di marcia opposta alla loro e che si guardava intorno come se stesse aspettando qualcuno.

I carabinieri hanno deciso di osservare “le sue mosse” a distanza e in posizione defilata, così da non essere visti e, dopo nemmeno un minuto, hanno scorto un SUV grigio guidato da una donna che gli si è avvicinato. Senza nemmeno scendere dal veicolo, la donna ha consegnato una bustina al ragazzo della Opel che, in cambio, le ha ceduto una banconota, allontanandosi subito dopo.