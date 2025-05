La Regione Siciliana lancia un “recruiting day” per guardie giurate

Opportunità

Si terrà il 3 giugno a Catania e il 5 giugno a Palermo. L’obiettivo è selezionare 60 lavoratori da impiegare in Emilia Romagna, Lazio e Toscana

La Regione Siciliana, attraverso i Centri per l’impiego di Catania e Palermo e in collaborazione con la Coopservice Sca, ha organizzato due giornate di recruiting, con l’obiettivo di selezionare 60 guardie giurate da impiegare in Emilia Romagna, Lazio e Toscana. La prima tappa è prevista per martedì 3 giugno al Centro per l’impiego di Catania, in via Coviello 6, dalle ore 9 alle 17; la seconda si svolgerà giovedì 5 giugno, dalle ore 9 alle 17 a Palermo, in via Praga 27. «La Sicilia – dice l’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano – dimostra ancora una volta di saper fare rete e creare opportunità di lavoro per i nostri giovani e lavoratori.

I centri per l’impiego di Palermo stanno collaborando con le aziende di altre regioni per selezionare personale qualificato, offrendo ai nostri cittadini nuove possibilità di occupazione e di crescita professionale. Questa collaborazione dimostra come la Regione sia impegnata a valorizzare le competenze dei siciliani e a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro, anche oltre i confini locali». Nel corso delle due giornate, i candidati avranno l’opportunità di sostenere i colloqui con i recruiter aziendali di Coopservice Sca per la selezione di 60 guardie particolari giurate e aspiranti guardie particolari giurate che si occuperanno di vigilanza ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio, televigilanza. Le nuove risorse, per cui è prevista l’assunzione attraverso un contratto a tempo indeterminato, riceveranno alloggio e/o supporto locazione, buoni pasto, con la sottoscrizione del patto di stabilità e lo svolgimento di attività di formazione.