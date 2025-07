La stangata del Tribunale di Catania al clan Sangani: 168 anni di carcere per i boss dell’Etna

Mafia

Pene durissime per la cosca Sangani, alleata dei Laudani che per anni ha terrorizzato Randazzo con estorsioni e minacce

Non ci sono sconti. Le pene per gli esponenti di vertice del clan Sangani sono altissime. E ricalcano le richieste dei pm Alessandro Sorrentino e Michela Maresca che con il procuratore aggiunto Ignazio Fonzo hanno coordinato l’inchiesta dei carabinieri di Randazzo denominata “Terra Bruciata”.

I fortissimi e aggressivi alleati dei Laudani di Catania hanno subito un colpo fortissimo: il Tribunale di Catania ha inflitto in totale 168 anni di carcere ai boss che hanno terrorizzato imprenditori, commercianti e facevano summit fra i filari dei vigneti delle ondeggianti curve dell’Etna. Le indagini sono partite da un tentato omicidio, nemmeno denunciato. E poi da messaggi intimidatori a un viticoltore. I Sangani – che insieme ai Rosta sono i mafiosi che hanno fatto radici in questa porzione di terra vulcanica – hanno radicato la loro forza mafiosa con le estorsioni e le minacce. Un velo d’omertà difficile da estirpare a Randazzo, un comune che dopo queste indagini è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.

E qui i commissari prefettizi hanno voluto più volte dare una prova muscolare dello Stato. Delle istituzioni più forti della mafia. Ed è stata ridotta in cenere una stalla che è ritenuta riconducibile al clan Sangani: nelle vicinanze i carabinieri ritrovarono un micidiale arsenale. E per gli investigatori anche quello sarebbe della cosca capitanata da Salvatore Sangani. Questa è il paese maledetto della strage Spartà (avvenuta in un ovile nel 1993) che ancora non ha ottenuto verità.