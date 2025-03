La startup catanese Blaster Foundry spicca il volo: sarà tra le 15 che voleranno a San Francisco per il prestigioso programma Innovit

Notizie, Catania

Dal 16 prossimo il game studio fondato da Francesco Fichera prenderà parte a Innovit e presenterà in anteprima Mall Go, nuova applicazione mobile

Continua a spiccare il volo una startup italiana con sede a Catania e Firenze. Si tratta della Blaster Foundry il game studio fondato nel 2021 dall’attuale Ceo Francesco Fichera, che unisce la sua passione per i videogiochi con la voglia di creare un’azienda che possa avere un impatto sulla vita degli altri.

La Blaster Foundry specializzata in gaming e soluzioni interattive per le aziende, è stata infatti selezionata tra le 15 startup che voleranno a San Francisco nell’ambito del programma Innovit. Dal 16 al 22 prossimi, la startup parteciperà a incontri esclusivi con manager di aziende come Roblox, Google, Activision, oltre a prendere parte alla Gdc (Game Developers Conference), uno tra i più importanti eventi a tema gaming del mondo.

In questa prestigiosa cornice, Blaster Foundry presenterà in anteprima Mall Go, la nuova applicazione mobile pensata per rivoluzionare l’esperienza nei centri commerciali attraverso la gamification. Un traguardo significativo per la Blaster Foundry visto che il programma Innovit è un’iniziativa strategica del Governo italiano per promuovere l’innovazione e lo sviluppo internazionale di startup e Pmi negli Stati Uniti.

Francesco Fichera, Founder & Ceo di Blaster Foundry

“Partecipare a Innovit è un’opportunità straordinaria per la nostra startup – sottolinea Francesco Fichera, Founder & Ceo di Blaster Foundry – Il confronto con i leader dell’industria tecnologica e del gaming ci permetterà di stringere partnership strategiche e accelerare la crescita di Blaster Foundry. Durante la settimana a San Francisco, avremo la possibilità di incontrare figure di spicco dell’industria, tra cui Riccardo Zacconi, Co-Founder & former Ceo di King (sviluppatori di Candy Crush), e David Crane, game designer e co-founder di Activision. Inoltre avremo anche accesso alla celebre Game Developer Conference tra le fiere più importanti al mondo per l’industria dei videogiochi, che si tiene ogni anno proprio a San Francisco e su cui si attende un numero di partecipanti pari a 30.000 persone per l’edizione 2025, a cui si aggiungono 1.000 speaker e 300 espositori, tra cui Sony (PlayStation), Nintendo, Microsoft (Xbox) e moltissimi altri”.

“E in questo prestigioso centro dell’innovazione mondiale – conclude Francesco Fichera – che presenteremo in anteprima Mall Go, il videogioco ispirato alle dinamiche del noto Pokémon Go, ma specificamente per incentivare la presenza fisica nei centri commerciali. In Italia Mall Go verrà invece presentato tra aprile e maggio 2025”.

