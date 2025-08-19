catania
La “stesa” in stile Gomorra in via Ustica alle tre di notte: colpi di pistola in aria e l’inseguimento della Polizia
Almeno due scooter sono apparsi nella strada dello spaccio. Preso uno degli autori
Un’altra scena in stile Gomorra ha avuto come teatro le strade di Catania. Pistolettate in aria in via Ustica intorno alle 3 di notte. Siamo a Trappeto nord, zona purtroppo dove lo spaccio di droga è quasi un ammortizzatore sociale.
E potrebbe essere il traffico di sostanze stupefacenti il motivo dell’ennesima prova muscolare di qualche gruppo di criminali nella via a forma di mezzaluna. Dei giovani in sella ad almeno due moto (ma pare siano state di più) sono arrivati in via Ustica e hanno cominciato a sparare a raffica. Una Volante della polizia è intervenuta ed è scattato un inseguimento. Gli agenti hanno anche rinvenuto una pistola.
Il gruppo si è diviso, gli agenti hanno inseguito uno scooter con a bordo due persone. Una manovra azzardata e il motociclista ha perso il controllo finendo sull’asfalto. I due sono caduti, uno è riuscito a rialzarsi e scappare, uno invece è stato acciuffato.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA