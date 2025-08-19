La “stesa” in stile Gomorra in via Ustica alle tre di notte: colpi di pistola in aria e l’inseguimento della Polizia

catania

Almeno due scooter sono apparsi nella strada dello spaccio. Preso uno degli autori

Un’altra scena in stile Gomorra ha avuto come teatro le strade di Catania. Pistolettate in aria in via Ustica intorno alle 3 di notte. Siamo a Trappeto nord, zona purtroppo dove lo spaccio di droga è quasi un ammortizzatore sociale.

E potrebbe essere il traffico di sostanze stupefacenti il motivo dell’ennesima prova muscolare di qualche gruppo di criminali nella via a forma di mezzaluna. Dei giovani in sella ad almeno due moto (ma pare siano state di più) sono arrivati in via Ustica e hanno cominciato a sparare a raffica. Una Volante della polizia è intervenuta ed è scattato un inseguimento. Gli agenti hanno anche rinvenuto una pistola.