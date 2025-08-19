Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

catania

La “stesa” in stile Gomorra in via Ustica alle tre di notte: colpi di pistola in aria e l’inseguimento della Polizia

Almeno due scooter sono apparsi nella strada dello spaccio. Preso uno degli autori

Di Laura Distefano |

Un’altra scena in stile Gomorra ha avuto come teatro le strade di Catania. Pistolettate in aria in via Ustica intorno alle 3 di notte. Siamo a Trappeto nord, zona purtroppo dove lo spaccio di droga è quasi un ammortizzatore sociale.

E potrebbe essere il traffico di sostanze stupefacenti il motivo dell’ennesima prova muscolare di qualche gruppo di criminali nella via a forma di mezzaluna. Dei giovani in sella ad almeno due moto (ma pare siano state di più) sono arrivati in via Ustica e hanno cominciato a sparare a raffica. Una Volante della polizia è intervenuta ed è scattato un inseguimento. Gli agenti hanno anche rinvenuto una pistola.

Il gruppo si è diviso, gli agenti hanno inseguito uno scooter con a bordo due persone. Una manovra azzardata e il motociclista ha perso il controllo finendo sull’asfalto. I due sono caduti, uno è riuscito a rialzarsi e scappare, uno invece è stato acciuffato.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

accesso-community