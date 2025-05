La tragedia di Misterbianco: attesa l’autopsia sul corpicino della piccola lanciata dal balcone dalla madre

L'inchiesta

In procura, a Catania, è stato conferito l'incarico al medico legale alla presenza del difensore e dell'avvocato del padre. Domani mattina la convalida dell'arresto della mamma.

Corridoi silenziosi nel Palazzo di Giustizia di piazza Verga a Catania. Oggi, d’altronde, è il primo maggio. Ma in procura l’atmosfera è quella di una giornata di lavoro come tante altre: ci sono solo meno persone del solito. Sulle scrivanie del pm Francesco Rio e del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita c’è il fascicolo dell’omicidio della piccola Maria Rosa, lanciata dal balcone della mamma 40enne. Via Marchese, a Misterbianco, è affollata da cronisti venuti da tutta Italia per una vicenda che ha lasciato sgomenti e increduli non solo la cittadina alle porte di Catania ma l’intera nazione. La donna, che è anche madre di un bimbo di sette anni, era seguita da un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale poiché soffriva di una depressione post partum.

L’autopsia sul corpicino di appena sette mesi sarà svolta domani all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico universitario di Catania. Oggi, nel primo pomeriggio, il sostituto procuratore Rio ha conferito l’incarico al medico legale che domani si occuperà dell’esame autoptico. Erano presenti l’avvocato difensore della mamma, l’avvocato Antonietta Proetto, e il legale del papà della bimba, l’avvocato Domenica Di Stefano. Il difensore non ha ancora incontrato la madre di Maria Rosa che dopo l’arresto per omicidio aggravato è detenuto nel carcere di Piazza Lanza. Ed è qui che domani si terrà l’udienza di convalida davanti al gip. Gli altri passaggi tecnico-giuridici saranno espletati in un secondo momento: come quello della nomina di un consulente per una perizia psichiatrica nei confronti della madre. Fondamentale per il proseguimento dell’iter processuale davanti a un caso dove è già certificato uno stato depressivo sarà stabilire la capacità di intendere e di volere nel momento della commissione del fatto.

La tragedia è avvenuta alle 13,30 di ieri. La donna, secondo il racconto di alcuni testimoni, sarebbe rimasta immobile sul balcone al terzo piano del palazzo di via Marchese da cui ha lanciato la figlia per diversi minuti. Attorno a lei, urla e disperazione. Il padre della piccola, compagno della donna, avrebbe tentato anche gesti autolesionistici. E infatti è stato trasportato al Policlinico – lo stesso ospedale dove è arrivata la piccola di 7 mesi già morta – da cui è stato dimesso ieri in serata. La mamma 40enne è stata trovata dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco all’interno della casa, dove da quando era nata Maria Rosa vivevano anche la suocera e la cognata. Per ore in quell’abitazione hanno lavorato i carabinieri della Sezione Investigazione Scientifica: i loro rilievi saranno fondamentali per ricostruire la tragica sequenza dell’infanticidio.