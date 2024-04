La trattativa con il detenuto catanese per acquistare il telefonino: «Il prezzo l’abbiamo fatto noi»

Droni per i cellulari nelle carceri

Le carte dell'inchiesta della Dda di Napoli toccano anche la Sicilia.

C’è anche un sorvolo sopra i cieli del carcere di Bicocca nelle carte dell’operazione della Dda di Napoli sull’organizzazione criminale, legata alla Camorra, che gestiva la fornitura di cellulari e droga negli istituti penitenziari. E le consegne arrivavano tramite i droni “truccati” per poter sostenere i pesi durante il trasporto aereo. In Sicilia era Siracusa una delle zone a più alta domanda di microtelefoni e smartphone, ma anche a Catania non mancavano le richieste.