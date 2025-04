La Under 17 del Riposto esclusa dal campionato dopo le botte all’arbitro e 7 giocatori squalificati per cinque anni

il caso

Pugno duro come previsto del giudice sportivo dopo l'indegna scena

Stangata del giudice sportivo contro la RSC Riposto che è stata esclusa dal campionato Under 17 per la stagione 2025-2026 e multata con un’ammenda di 500 euro per le violenze contro l’arbitro 19enne durante la gara del 5 aprile scorso con il Pedara, valevole per i play off del campionato Allievi. Ma le pene più dure inflitte dalla Federazione riguardano i calciatori protagonisti dei gravi fatti di sabato scorso allo stadio Luigi Averna di Riposto, quando il giovane arbitro è stato prima inseguito e poi brutalmente aggredito: sette giocatori della Rsc Riposto sono stati squalificati fino al 5 aprile 2030, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

Pesanti sanzioni anche per altri tre giocatori, squalificati fino al 5 aprile 2028 e al 5 aprile 2030, mentre il tecnico della squadra ripostese, Maurizio Anastasi e il dirigente addetto all’arbitro Rosario Previti sono stati sospesi fino al 30 giugno 2025, pur con sanzione attenuata per aver collaborato a difendere l’arbitro quando nel campo è esplosa la baruffa.