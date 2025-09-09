La valigia sospetta sui binari della Militello Vizzini: non c’erano bombe, ma “solo” armi. Arrivano gli artificieri

l'allarme

L'allarme lanciato dal personale di Rfi. Accertamenti sulla provenienza del contenuto

I carabinieri sono intervenuti, dopo una segnalazione del personale di RFI Italia, per verificare una valigia nera abbandonata sui binari della tratta ferroviaria Militello–Vizzini. La comunicazione è stata immediatamente trasmessa ai Carabinieri della Stazione di Militello in Val di Catania, presenti sul territorio per i festeggiamenti in onore della Madonna SS. della Stella, patrona del Comune.

I militari si sono recati sul luogo indicato, dove hanno individuato la valigia posizionata vicino alla linea ferrata. Non conoscendo il contenuto, hanno attivato le procedure di sicurezza previste in questi casi. La Compagnia Carabinieri di Palagonia ha quindi disposto l’intervento degli artificieri del Comando Provinciale di Catania, specialisti dotati di strumenti tecnologici per la gestione di involucri sospetti.

Nel frattempo la circolazione ferroviaria sul tratto interessato è stata momentaneamente sospesa e il traffico veicolare nella strada adiacente bloccato per consentire le operazioni in piena sicurezza. Gli artificieri, giunti sul posto, hanno rilevato che la valigia si trovava in posizione sopraelevata rispetto al piano stradale e hanno quindi proceduto al suo spostamento tramite la tecnica della “tiranteria”: il bagaglio è stato trascinato a distanza di sicurezza utilizzando lunghi tiranti, con gli operatori protetti dietro un mezzo speciale.