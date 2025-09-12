La Vardera a Catania per blitz “anti tornelli” da San Giovanni Li Cuti alla Plaia

Leggi e divieti

Accompagnato dall'avvocato Francesco Sanfilippo, responsabile del Dipartimento disabilità di ControCorrente e da Mirko Stefio segretario politico del Movimento siciliano d'azione

“Ridare il mare pubblico ai catanesi come abbiamo fatto con i palermitani”. Ismaele La Vardera, deputato regionale e leader di Controccorrente, è questa mattina a Catania per ripetere l’operazione “anti tornelli” già vista nel corso dell’estate a Mondello. In un “tour” che è partito da piazza Europa, è proseguito per San Giovanni Li Cuti e finirà alla Plaia, “ho gia visto barricate e cancelli, come questo che non si capisce a cosa serva” riferendosi a quello che porta da piazza Europa al Porto Rossi.