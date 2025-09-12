Leggi e divieti
La Vardera a Catania per blitz “anti tornelli” da San Giovanni Li Cuti alla Plaia
“Ridare il mare pubblico ai catanesi come abbiamo fatto con i palermitani”. Ismaele La Vardera, deputato regionale e leader di Controccorrente, è questa mattina a Catania per ripetere l’operazione “anti tornelli” già vista nel corso dell’estate a Mondello. In un “tour” che è partito da piazza Europa, è proseguito per San Giovanni Li Cuti e finirà alla Plaia, “ho gia visto barricate e cancelli, come questo che non si capisce a cosa serva” riferendosi a quello che porta da piazza Europa al Porto Rossi.
Accompagnato dall’avvocato Francesco Sanfilippo, responsabile del Dipartimento disabilità di ControCorrente, ma anche da Mirko Stefio segretario politico del Movimento siciliano d’azione, La Vardera si dice “pronto a fare segnalazioni precise all’Assessorato regionale che mi auguro si muoverà per Ridare il mare libero ai catanesi”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA