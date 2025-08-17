Ladri in azione in viale Kennedy a Catania, dopo la denuncia presi con le valigie in mano

il lieto fine

Avevano effettuato un furto ai danni di tre francesi

Si stavano godendo un ultimo bagno nelle acque del mare di Catania, prima di rientrare in Francia, i tre turisti francesi che, l’altra mattina, avevano lasciato tutti i bagagli già pronti all’interno della loro auto a noleggio, nei pressi di un lido di viale Kennedy. Al ritorno, però, la sorpresa più amara: la portiera forzata e nessuna traccia dei loro effetti personali.

Sconvolti per l’accaduto, i turisti si sono recati immediatamente alla Stazione Carabinieri di Catania Nesima per sporgere denuncia. I militari dell’Arma, raccolti i dettagli, hanno subito avviato le indagini, scandagliando la zona e acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza dell’area balneare. Dai video, i Carabinieri hanno ricostruito l’accaduto, poi, grazie alla profonda conoscenza del territorio, sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità dei due ladri, un 41enne e un 39enne, entrambi residenti in città e già noti alle forze dell’ordine.