il lieto fine
Ladri in azione in viale Kennedy a Catania, dopo la denuncia presi con le valigie in mano
Avevano effettuato un furto ai danni di tre francesi
Si stavano godendo un ultimo bagno nelle acque del mare di Catania, prima di rientrare in Francia, i tre turisti francesi che, l’altra mattina, avevano lasciato tutti i bagagli già pronti all’interno della loro auto a noleggio, nei pressi di un lido di viale Kennedy. Al ritorno, però, la sorpresa più amara: la portiera forzata e nessuna traccia dei loro effetti personali.
Sconvolti per l’accaduto, i turisti si sono recati immediatamente alla Stazione Carabinieri di Catania Nesima per sporgere denuncia. I militari dell’Arma, raccolti i dettagli, hanno subito avviato le indagini, scandagliando la zona e acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza dell’area balneare. Dai video, i Carabinieri hanno ricostruito l’accaduto, poi, grazie alla profonda conoscenza del territorio, sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità dei due ladri, un 41enne e un 39enne, entrambi residenti in città e già noti alle forze dell’ordine.
Immediata, dunque, è scattata la perquisizione presso le abitazioni dei due malviventi, dove le pattuglie hanno recuperato i borsoni dei turisti. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due uomini sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso.