L’aeroporto di Catania lancia il nuovo ecosistema digitale: più servizi e assistenza in tempo reale a portata di clic con The Wave

infrastrutture e digitalizzazione

Il restyling delle piattaforme digitali segna un nuovo standard per gli scali regionali italiani

SAC (Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso) annuncia il lancio del suo rinnovato ecosistema digitale, che comprende il portale aeroporto.catania.it , il sito aeroportodicomiso.eu , il sito corporate, la piattaforma di servizi SAC Service e una versione aggiornata dell’app mobile CTAairport, disponibile sia per Android che iOS. Le nuove piattaforme sono state progettate e realizzate da The Wave, digital agency con sede a Catania, Palermo e Milano.

Il progetto di trasformazione digitale ha dimostrato immediatamente la sua efficacia durante l’ultima emergenza legata all’eruzione dell’Etna (16-18 febbraio), quando la piattaforma ha gestito un picco straordinario di 91.775 utenti attivi contemporaneamente, con 281.441 visualizzazioni di pagina e 987.329 interazioni totali. Un picco che si è ripetuto nelle giornate del 2 e del 3 giugno, a fronte della nube eruttiva che ha determinato il parziale crollo di uno dei crateri, con oltre 30 mila utenti attivi in 24 ore e un aumento di traffico del 428%.

«Questo progetto rappresenta un cambio di paradigma nel modo in cui gli aeroporti regionali si interfacciano con i viaggiatori e gli stakeholder-, dichiara la SAC, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso – Abbiamo creato un ecosistema digitale resiliente, capace di fornire informazioni in tempo reale anche durante situazioni di emergenza, quando il flusso di utenti aumenta esponenzialmente».

«L’Aeroporto di Catania rappresenta una vera eccellenza del nostro territorio, posizionandosi tra i primissimi in Italia per numero di passeggeri, ed era perciò necessario progettare un servizio digitale che, sia in termini di design, accessibilità e funzionalità, rispondesse alle esigenze e aspettative della sua utenza estremamente variegata» spiega Francesco Bonanno, founder e Managing director.

Un progetto internazionale

Il nuovo ecosistema digitale ha registrato un’immediata espansione della sua base utenti a livello internazionale, con un significativo incremento di nuovi utenti provenienti dall’estero. La crescita globale dell’utenza è del 400% dal rilascio dei nuovi siti. La diffusione dell’utilizzo su tutto il territorio nazionale è capillare, da nord a sud, confermando la crescente importanza dello scalo etneo nel panorama aeroportuale italiano.

Tecnologie e innovazioni

Le nuove piattaforme integrano sistemi avanzati di tracking voli e notifiche in tempo reale, che si sono rivelati i servizi più apprezzati dagli utenti. In particolare, l’app CTAairport, che conta oltre 5000 download, introduce una mappa interattiva che accompagna i viaggiatori durante l’intera esperienza aeroportuale, dalla partenza fino all’arrivo a destinazione.

Il sistema è stato progettato per garantire massima accessibilità e prestazioni ottimali anche in condizioni di traffico intenso, come dimostrato durante l’emergenza dettata dalle eruzioni di febbraio 2025, quando le pagine dei voli in arrivo e partenza e la sezione news sono diventate un punto di riferimento essenziale per i viaggiatori.

Dati e prospettive

Le analisi iniziali relative al traffico mostrano come la sezione news, riprogettata per offrire maggiore visibilità e accessibilità, abbia registrato un notevole incremento di visite, posizionandosi tra i contenuti più consultati del portale. La trasformazione digitale includerà nei prossimi mesi ulteriori implementazioni per arricchire l’esperienza utente.