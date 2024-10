L’aggressione di via Capuana, in un video l’acquisto della benzina: ecco come hanno dato fuoco a Giusi

catania

Per il giudice: un «gesto organizzato, studiato e infine eseguito sulla scorta di un moto di rabbia, ma sulla base di una sostanziale pianificazione»

Un «gesto organizzato, studiato e infine eseguito sulla scorta di un moto di rabbia, ma sulla base di una sostanziale pianificazione» con le due indagate «capaci di lucida ferocia…». Sono alcuni dei passaggi dell’ordinanza con cui il Gip Simona Ragazzi ha convalidato il fermo di Agata Vitanza e Rosa Alessandra Gennamari per il tentato omicidio e le lesioni personali (reati aggravati dai futili motivi) nei confronti di Giusi, la donna di 26 anni aggredita con del liquido infiammabile in via Luigi Capuana (nella foto) e a cui è stato dato fuoco. Le due donne, 42 anni entrambe, restano quindi in carcere, a Piazza Lanza, dove sono rinchiuse da sabato notte.

La ricostruzione e le immagini della video sorveglianza