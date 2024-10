«Mi hanno fatto una trappola». Ha detto così ai medici del Policlinico, prima di essere sedato, il 53enne ferito da un colpo di fucile giovedì sera in via Balatelle. Pensando che potesse morire ai chirurghi ha anche fatto un nome e cognome: «A sparare con la lupara è stato il figlio della mia ex convivente». Parole che ha confermato qualche ora dopo ai poliziotti della squadra mobile aggiungendo che il giorno prima avevano avuto un litigio.

Da questi elementi è scattata l’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dal sostituto Francesco Rio, che ha portato ad emettere il fermo nei confronti di Francesco Castorina, 22enne accusato di tentato omicidio. Ieri mattina, al carcere di Piazza Lanza, si è svolta l’udienza di convalida. L’indagato, difeso dall’avvocato Salvatore Centorbi, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto delle dichiarazioni spontanee. Castorina ha raccontato alla gip che il 53enne da quando si era lasciato con la madre aveva cominciato a perseguitarla, aggiungendo inoltre che mentre stavano assieme l’aveva più volte maltrattata. Fatti che già la donna (che ora ha deciso di sporgere querela per stalking, ndr) aveva spiegato nei dettagli agli investigatori della squadra mobile, quando stavano cercando il sospettato che aveva chiamato nel frattempo la nonna confessandogli quello che aveva fatto. Alla giudice per le indagini preliminari ha riferito che il suo intento era intimorirlo e non ucciderlo.La gip Daniela Monaco Crea ha convalidato il fermo e accolto la richiesta del pm di misura cautelare in carcere.

Castorina avrebbe sparato mentre il 53enne guidava la Fiat 500 L nera, trovata abbandonata dai poliziotti a San Giovanni Galermo. La gip ritiene che, in questa fase, si possa contestare l’aggravante della premeditazione: il giorno prima l’indagato avrebbe minacciato la vittima. Monaco Crea, invece, ha rigettato la tesi della provocazione. Ha avuto un peso anche la personalità di Castorina, il quale per la giudice ha dimostrato una totale assenza di scrupoli. E inoltre non sarebbe la prima volta che detiene armi. Sul suo profilo Tiktok ha una foto dove esibisce una pistola. A tal proposito, il fucile usato per il tentato omicidio non è stato ancora recuperato.