L’aiuola a San Giorgio il deposito della droga, lo scooter per consegnarla ai clienti: arrestato pusher di 18 anni

spaccio a catania

Il ragazzo fermato dai carabinieri: aveva nascosto crack, cocaina e marijuana

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un pusher catanese di 18 anni. I militari dell’Arma hanno scoperto come il giovane avesse allestito un fiorente mercato di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Cocimo, e che recapitava la droga a domicilio ai suoi clienti. Gli investigatori hanno inoltre ricostruito che durante le consegne, il pusher si muoveva alla guida di uno scooter Honda SH di colore nero.