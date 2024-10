L’ambulatorio solidale di Ginecologia e ostetricia del Policlinico di Catania migliora la sua offerta

sanità

Incrementa i servizi offerti l’ambulatorio solidale di Ginecologia e ostetricia del Policlinico di Catania, che da poco più di un anno svolge la propria attività con gran successo nell’Unità operativa complessa del presidio di via Santa Sofia diretta da Liliana Mereu.

Numerose sono le neo mamme o le donne in gravidanza in particolare stato di fragilità psichica, di disagio socio-economico, lavorativo o abitativo, con disturbi ginecologici o prive di assistenza sanitaria che si sono rivolte all’ambulatorio solidale, nel quale hanno avuta garantita l’assistenza sia medica che specialistica grazie a un team multidisciplinare che prende in carico il paziente a 360 gradi.

In particolare, al ginecologo che offre prestazioni sanitarie e sociali gratuite come visite ginecologiche e pap-test, ecografie, isteroscopie, assistenza al parto si affiancano altri professionisti quali il neonatologo, l’assistente sociale e – novità di quest’anno – anche lo psicologo in virtù dell’attivazione del nuovo e importante servizio di sostegno psicologico ai pazienti.