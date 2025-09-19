Landini a Catania: «Il governo italiano è complice del governo Netanyahu»

Corteo e comizio

Il segretario nazionale della Cgil ha concluso con il suo comizio la manifestazione per la pace

«Ci sono dei momenti nella vita di ognuno di noi e della storia, in cui devi decidere da che parte stare. Questo è uno di quei momenti. Devi decidere se stai dalla parte della democrazia, della libertà, della pace e della dignità o in quella della guerra, del più forte, del più forte e della intolleranza». Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a Catania, durante il suo comizio alla manifestazione per la pace.«Oggi il governo italiano – ha aggiunto – e altri Paesi che non prendono posizione non decidendo cose che possono decidere, sono complici del governo Netanyahu e dell’obiettivo di cancellare l’esistenza del popolo palestinese».

«Noi chiediamo cose semplici – ha evidenziato Landini- perché se vuoi la pace devi smettere di inviare armi ad Israele, se vuoi la pace interrompi ogni rapporto commerciale ed economico con Israele riconoscendo il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato. Ci sono dei momenti in cui conta quello che fai non le cavolate che dici o i silenzi che tenti di mantenere per non far sapere».«Con le nostre piazze piene abbiamo l’orgoglio di rappresentare quello che pensa la maggioranza di questo Paese, la maggioranza delle persone per bene che di fronte alle atrocità che stanno vedendo con l’uccisione di bambini e la negazione del diritto di esistere – ha concluso il leader della Cgil – non pensano di star a guardare ma pensano sia necessario scendere i piazza».