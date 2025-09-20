L'intervento
L’anziana con le fratture ai due femori portata in ospedale grazie ai vigili del fuoco: il soccorso da manuale a Giarre
A causa delle condizioni critiche della paziente, è stato ritenuto troppo rischioso il trasporto tramite barella lungo le scale interne della struttura di ricovero
I Vigili del Fuoco del distaccamento di Acireale sono intervenuti ieri sera a Giarre per soccorrere un’anziana allettata con fratture a entrambi i femori, in assistenza al personale sanitario del 118 di Zafferana Etnea. A causa delle condizioni critiche della paziente, è stato ritenuto troppo rischioso il trasporto tramite barella lungo le scale interne della struttura di ricovero.
Per garantire la massima sicurezza e ridurre al minimo il rischio di ulteriori traumi, è stata utilizzata un’autoscala proveniente dal Comando di Catania, che ha consentito di trasferire la donna direttamente dal terzo piano all’ambulanza.
Questa soluzione ha evitato movimenti dolorosi e pericolosi, risultando l'opzione più efficace in caso di grave immobilità. L'operazione si è svolta rapidamente e in totale sicurezza, grazie alla collaborazione tra Vigili del Fuoco e personale sanitario.