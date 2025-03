L’appello dei padri separati al tribunale: «Non ci viene riconosciuta tutela adeguata»

19 MARZO

Il presidente dell'associazione Paterfamilias, nel giorno della festa del papà, parla di «drammatica emergenza familiare»

Emergenza figli. Con questo “oggetto” il presidente dell’associazione Paterfamilias, l’avvocato Francesco Navarria, ha deciso di scrivere – sfruttando l’occasione della festa del papà – alle autorità per chiedere di essere ascoltato «al fine di analizzare e affrontare la drammatica emergenza familiare e assumere le decisioni istituzionali e giudiziarie che si terranno opportune». La lettera è stata inviata al presidente del Tribunale, al procuratore, al presidente della prima sezione civile, al procuratore aggiunto del gruppo reati familiari, al presidente della commissione parlamentare infanzia, al presidente dell’osservatorio sulle famiglie e al garante dell’infanzia.

Per l’associazione insiste in Italia «un vuoto di tutela legislativo e forse anche giudiziario che permette a un genitore di portare via i figli dalla casa familiare e addirittura di stabilire unilateralmente la loro residenza in altra città o paese, senza il consenso dell’altro genitore al quale non viene riconosciuta tutela adeguata».

«In sede penale – si legge nella lettera – nonostante siano astrattamente configurabili i reati di cui all’art. 574 c.p. (sottrazioni di minori) e, nel caso in cui sia stato già disposto l’affidamento dei minori da parte del Tribunale, l’art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice), gli stessi reati non consentono l’applicazione di misure cautelari o altri provvedimenti urgenti».

L’avvocato Navarria inoltre lamenta come «in sede civile, nonostante le istanze al Tribunale di assumere un provvedimento urgente (ex art- 473 bis 15 c.p.c.), quasi sempre “non si ravvisa l’esistenza di un pregiudizio imminente o irreparabile tale da giustificare l’adozione del provvedimento di urgenza”, e la prima udienza viene fissata a distanza di mesi fin a un anno».