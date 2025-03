L’appello di sindacati e associazioni catanesi: “Catania senza più un dormitorio per i senzatetto”

Solidarietà

“Catania non ha più un dormitorio in grado di accogliere le donne e gli uomini che, provati dalle gravi difficoltà del vivere, non hanno neanche un tetto sotto cui ripararsi e sono costretti/e a passare i giorni e le notti per strada senza alcuna protezione. Problema ancora più grave se le condizioni climatiche sono difficili come in questi mesi”.

È l’appello-denuncia della rete di associazioni e organizzazioni sindacali che sulla mancanza di dormitori per l’accoglienza dei senzatetto e dei senza fissa dimora in città terranno una conferenza stampa lunedì 10 alle 10 nei locali di LHIVE-Prevenzione e Diritti in via Gabriello Carnazza 12, angolo via Finocchiaro Aprile.

“Dopo un primo incontro interlocutorio in Prefettura – aggiungono i promotori dell’iniziativa – è stata inviata una richiesta d’incontro al sindaco e ai Servizi Sociali, ma senza mai alcuna risposta. Oltre ai programmi a più lungo respiro, è indispensabile far fronte all’emergenza e al gravissimo disagio degli uomini e delle donne che non meritano ulteriori sofferenze ed umiliazioni”.