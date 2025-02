L’arcivescovo di Catania prega per il Papa: «Uniti a lui in questo momento di sofferenza»

Catania

Il messaggio pubblicato sul sito della Diocesi etnea

«Carissimi, in questo momento di sofferenza vogliamo unirci attorno a Papa Francesco e non fargli mancare affetto e preghiera, affinché il Signore gli doni di superare questo grave problema di salute». Lo dice l’arcivescovo di Catania Luigi Renna, pregando per il Pontefice.

«Chiedo pertanto che si celebri la Santa Messa per il Papa in tutte le chiese, e si invochi la Vergine Santa con la preghiera del Rosario con questa intenzione. Dio Padre che ha chiamato Francesco a presiedere nella carità la Chiesa Cattolica, gli doni fede, speranza e rinnovata salute».

