Lavoratori in nero all’Ottobrata di Zafferana, sanzioni da decine di migliaia di euro

I controlli

I carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Catania hanno effettuato i controlli su due ditte nella zona "food" della manifestazione

Gli stand dell’expo “Ottobrata” di Zafferana al centro di un controllo congiunto dei carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Catania. Al setaccio dei militari le postazioni open dedicate alla ristorazione, ubicate nell’ampia zona “food” dove sono stati montati anche bracieri per arrostire carne e verdure. In questo quadro sono state controllate 2 ditte, risultate non a norma in quanto il 10% dei lavoratori che stavano somministrando cibi e bevande ai numerosi visitatori della sagra, non avevano alcun contratto di lavoro e, quindi, nessuna comunicazione di assunzione all’Inps, all’Inail e all’Agenzia delle Entrate.