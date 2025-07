Lavori nelle gallerie della Catania-Siracusa: chiusura notturna per alcuni tratti

Viabilità

Prevista una deviazione sulla tangenziale di Catania in direzione strada statale 114 con rientro sull'autostrada Catania-Siracusa allo svincolo di Augusta

Per il rinnovamento dei ventilatori posti all’interno delle gallerie lungo l’autostrada Catania-Siracusa, a partire da oggi, verranno chiusi al traffico alcuni tratti della stessa autostrada e della strada statale 114. In direzione Catania, dal 23 al 25 luglio, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, chiusura al traffico a partire dal Km 131,600 della strada statale 114 con uscita obbligatoria sullo svincolo di Augusta e rientro al km 0,100 dell’autostrada Catania-Siracusa direzione tangenziale Catania. In direzione Siracusa, dal 28 al 31 luglio, dalle 22 alle 6 del giorno successivo, chiusura al traffico della tratta a partire dal Km 0,100 dell’autostrada Catania-Siracusa con deviazione sulla tangenziale di Catania in direzione strada statale 114 e rientro sull’autostrada Catania-Siracusa allo svincolo di Augusta. Le chiusure interesseranno anche lo svincolo di Lentini con sbarramenti per evitare immissioni sulle tratte interdette al traffico.

