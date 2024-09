Lavori per il servizio idrico al Cimitero di Catania: l’acqua tornerà nelle fontanelle

Manutenzione

I disagi, come comunica la stessa amministrazione comunale, dureranno una decina di giorni

Da alcuni giorni nel Cimitero monumentale di Catania di via Acquicella, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria urgente della condotta idrica, promossi dall’assessorato comunale alle manutenzioni retto da Giovanni Petralia.

Grazie all’utilizzo di un geofono, strumento per la segnalazione e la rilevazione delle onde acustiche che si propagano nel sottosuolo, sono state già individuate diverse perdite sotterranee che di fatto rendevano impossibile la regolare fornitura d’acqua in diverse parti del cimitero. “Le inderogabili attività di cantiere -ha spiegato l’assessore Petralia, titolare anche della delega ai servizi cimiteriali – andranno avanti per circa 10 giorni ancora e purtroppo questo causerà qualche disservizio, necessario tuttavia per risolvere i decennali problemi di mancanza d’acqua nelle fontanelle del cimitero che anche grazie al sostegno del sindaco Trantino stiamo finalmente affrontando alla radice”.