«Le stanno truffando 3200 euro» ma i truffatori erano loro: così una catanese è stata vittima di phishing

il caso

Denunciati due campani (uno dei quali con precendenti specifici). Ecco come hanno raggirato la donna

Due persone, un 30enne e un 23enne, entrambi campani, sono stati denunciati dalla Polizia di Catania per una truffa bancaria online da 3.200 euro a un donna di 64 anni. A identificare i due presunti autori sono stati agenti del Commissariato Borgo-Ognina che hanno avviato le indagini dopo la denuncia della vittima.

La donna era stata contattata telefonicamente da sedicenti operatori per informarla di presunte transazioni bancarie in uscita, operate, proprio in quel momento, sul suo conto. La preoccupazione suscitata dai due ha fatto breccia nell’ignara vittima del «phishing» che ha successivamente fornito il codice cliente e il pin del conto, dal quale i due hanno disposto tre distinti bonifici istantanei, ciascuno di 1.200 euro, verso due conti correnti differenti. L’operazione ha generato una notifica, questa volta reale, ricevuta dalla donna sul suo cellulare.