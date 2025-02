L’edificio abbandonato di Catania era diventato un deposito della cocaina

droga

Il controllo dei carabinieri in via Forlanini: lo stupefacente trovato valeva sul mercato quasi 30 mila euro

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Piazza Dante, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, in via Forlanini hanno effettuato una verifica su un edificio abbandonato, nei pressi del quale il cane antidroga si è fermato e ha cominciato ad annusare con insistenza. Il fiuto del cane dei cinofili non ha sbagliato perché, per quanto l’immobile non fosse abitato, veniva utilizzato dagli spacciatori come nascondiglio per la droga.