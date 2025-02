Lei lo lascia e lui l’aspetta fuori dal lavoro per minacciarla: «Ti taglio la faccia»

catania

Arrestato in via Caronda un 34enne. La vittima ha 40 anni

La loro convivenza era durata soltanto un mese perché lei, una 40enne straniera, aveva subito capito di non poter vivere con un uomo violento e manesco.Ma lui, un 34enne, non si era rassegnato alla fine di quella relazione e soprattutto al fatto che la fidanzata, l’unica peraltro a lavorare tra i due, lo mantenesse anche nei vizi. E così l’altro pomeriggio, ha deciso di attenderla nei pressi del posto di lavoro, aggredendola non appena l’ha vista arrivare. La scena si è consumata sotto gli occhi di alcuni automobilisti che hanno subito chiamato il 112 e sono subito intervenuti a favore della donna. L’uomo aveva afferrato la donna per il collo spingendola contro una ringhiera.Una pattuglia è giunta sul luogo in pochi istanti, trovando la donna in evidente stato di agitazione.I militari si sono accertati delle sue condizioni di salute, tranquillizzandola e contestualmente un altro equipaggio ha bloccato e messo in sicurezza l’aggressore. L’uomo è stato portato in caserma e poi la vittima, appena uscita dal pronto soccorso, lo ha denunciato. Dal racconto della donna è emerso come, sin dai primi giorni di convivenza, lui avesse cominciato a offenderla e umiliarla, pretendendo denaro per l’acquisto di sigarette e minacciandola quando lei si rifiutava di dargliene: «Se non mi dai i soldi ti metto sotto con la macchina».In una occasione, l’avrebbe anche colpita al volto con dei pugni, causandole un trauma all’occhio e poi accompagnandola al pronto soccorso dove, dinanzi ai medici, l’avrebbe costretta a riferire di essere caduta accidentalmente. Nonostante lui fosse disoccupato e soltanto lei lavorasse, l’uomo avrebbe preteso di controllare ogni sua spesa, obbligandola ad annotare quotidianamente tutto ciò che acquistava, anche un caffè. Tutte queste condotte avevano indotto la 40enne a interrompere la relazione ma lui l’aveva aspettata in via Caronda, sapendo che a quell’ora la donna si sarebbe recata a piedi a lavorare: «Ti taglio la faccia» e poi, con un gesto repentino le avrebbe messo le mani al collo, spingendola con forza contro una ringhiera. I Carabinieri sono arrivati proprio mentre alcune persone stavano già tentando di bloccare l’aggressore. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali e condotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza

