Lei lo lascia e lui per vendetta diffonde immagini intime della donna: braccialetto elettronico per un 37enne

L'uomo è originario di Gela, la vittima è della provincia di Catania

Per vendicarsi della fine della storia ha messo on line immagini di rapporti intimi con la sua ex. Una condotta che è costata l’arresto per un 37enne originario di Gela al quale la Polizia ha notificato una misura cautelare di divieto di avvicinamento e sottoposizione a controllo con il braccialetto, emessa dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta dalla Procura Distrettuale etnea. L’uomo è accusato di atti persecutori, aggravati dall’utilizzo degli strumenti telematici, di diffusione illecita di immagini a contenuto sessualmente esplicito destinate a rimanere private (revenge porn) e di accesso abusivo a sistema informatico.