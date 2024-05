Lei si trasferisce altrove e nella casa sfitta qualcuno coltiva marijuana: caccia ai pusher di Picanello

droga

La denuncia di una donna catanese e l'intervento dei carabinieri. Trovata droga, un cane e 6 tartarughe

Qualcuno è entrato nella casa da cui si era trasferita per realizzare una piantagione di marijuana. E’ la disavventura capitata a una 47 enne catanese, proprietaria di un appartamento all’ultimo piano di uno stabile ubicato nel quartiere di Picanello, che in attesa di decidere se vendere o affittare la casa, passando dall’abitazione per prelevare alcuni effetti personali, si è accorta che tutti i locali erano stati messi a soqquadro. La donna ha quindi inizialmente pensato di essere stata vittima di furto, ma quando ha visto che in una stanza c’era la luce accesa, ha compreso che non si trattava solo di quello.

La luce sospetta

Lei, infatti, aveva disdetto la fornitura di energia elettrica, perciò quella luce le è sembrata molto sospetta e quindi, incuriosita, si è diretta in quella direzione per capire cosa stesse accadendo. Il suo accesso, però, è stato fermato dal latrato di un cane che proveniva dal locale lavanderia. A quel punto la signora, spaventata, è uscita dall’immobile e ha chiamato il 112. La pattuglia del Nucleo Radiomobile, giunta sul posto in pochi minuti, ha così iniziato l’ispezione di tutte le stanze, arrivando, infine alla mansarda, dove ha scoperto che era stata allestita una vera e propria serra indoor di marijuana. Lampade alogene, aeratori, un condizionatore portatile e anche un concime specifico erano stati perciò portati nell’appartamento dove, in una stanza munita di balcone verandato, erano stati disposti numerosi vasi di piante di marijuana, che avevano già raggiunto quasi 1 metro di altezza. Accanto, altri contenitori pieni di semi sempre di marijuana, predisposti per una nuova semina, foglie già essiccate e 16 dosi pronte per la vendita.

La perquisizione

I Carabinieri non hanno chiaramente tralasciato di perquisire anche le altre stanze. Durante tali operazioni, nella lavanderia, hanno trovato rinchiuso un cane meticcio che è stato subito affidato alle cure dei veterinari convenzionati con il Comune di Catania, e collocato in una idonea struttura a Pedara.