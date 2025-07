L’epigrafe di Iulia Florentina torna a Catania in mostra permanente: un ritorno tra storia e fede

l'evento

Era custodita nei magazzini del Louvre, orsa sarà al Museo Diocesano

Uno dei reperti più toccanti del cristianesimo delle origini farà ritorno nella sua terra: l’epigrafe di Iulia Florentina, conservata al Louvre di Parigi, sarà esposta in maniera permanente al Museo Diocesano di Catania. Un evento dal forte valore spirituale e culturale.

Pur restando ufficialmente di proprietà del celebre museo parigino, l’epigrafe sarà affidata in esposizione in deposito permanente a Catania, tornando così nella città dove venne scoperta e dove appartenne spiritualmente fin dalle origini.

L’epigrafe di Iulia fu rinvenuta infatti nel 1730 nella proprietà di don Ignazio Rizzari, all’interno di un sepolcreto ubicato all’inizio di via Androne, di fronte a via Ughetti, che costituiva parte di un complesso funerario molto più ampio. Era il cuore di una necropoli pagano-cristiana. In un primo momento fu custodita nel museo di famiglia, ma nel 1789 fu ceduta all’architetto francese Leon Dufourny: costui rimase in Sicilia fino al 1793, quando ritornò a Parigi portò con sé l’iscrizione. Alla sua morte, nel 1818, la sua raccolta di antichità venne messa all’asta: l’epigrafe fu acquistata dal collezionista Edme Antoine Durand, il quale a sua volta la vendette nel 1825 al museo del Louvre, nei cui magazzini è stata fino ad oggi conservata.

Commemora la morte di una bambina di appena 18 mesi, originaria di Hybla (oggi Paternò), che, secondo il testo, ricevette il battesimo in punto di morte, sopravvivendo ancora quattro ore prima di spirare. I genitori, affranti, raccontano nell’iscrizione di aver udito una voce divina che li invitava a non piangere e a seppellirla “davanti alle porte dei martiri”.

Proprio questo dettaglio ha acceso l’attenzione degli studiosi. La sepoltura vicino ai martiri, forse accanto ad Agata, suggerisce la presenza, già in epoca costantiniana, di un culto locale ben radicato. Se Sant’Agata morì nel 251, Iulia visse circa settant’anni dopo. È quindi plausibile che, già nel IV secolo, il suo luogo di sepoltura fosse un riferimento riconosciuto per i primi cristiani.

Una delle tradizioni vuole che la prima tomba di Agata fosse a piazza Carlo Alberto, ma il ritrovamento dell’epigrafe tra via Androne e via Dottor Consoli rafforza l’ipotesi di una sepoltura diversa. Scavi condotti nella zona della chiesa di Sant’Agata al Carcere hanno rivelato sotto la sagrestia resti delle antiche mura di cinta, e per alcuni esperti la tomba della santa sarebbe stata posta a protezione della città, non a caso.Gli unici luoghi connessi realmente alla storia di Agata secondo alcuni studiosi si trovano sotto le chiese a lei dedicate. Sotto la chiesa del Carcere vi erano tombe monastiche medievali, ma più in profondità altre del VII-VIII secolo. È lì che il culto agatino può aver preso forma, prima ancora dei grandi monasteri e delle chiese altomedievali.

Il ritorno dell’epigrafe di Iulia Florentina assume quindi un significato profondo: è testimonianza tangibile di una memoria cristiana condivisa, che unisce passato e presente, fede e archeologia. Un’occasione per riscoprire le radici del culto della martire catanese, in un legame che attraverso le vicende di una bambina tocca ancora oggi il cuore della città.

L’iniziativa è stata promossa dall’Arcidiocesi di Catania, su iniziativa dell’Arcivescovo Mons. Luigi Renna, con il sostegno di Mons. Antonino La Manna, Vicario per la Cultura, e della direttrice del Museo Diocesano, Grazia Spampinato e della prof.ssa Cristina Soraci.