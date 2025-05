 Leroy Merlin vince al Tar contro il Comune: rimborso da oltre mezzo milione di euro

Catania

Il Comune etneo avrebbe preteso, senza base legale, somme non dovute a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Interrogazione dei consiglieri comunali Bonaccorsi e Ciancio

Il Comune di Catania è stato condannato dal Tar a rimborsare oltre 550.000 euro alla società Leroy Merlin per aver preteso, senza base legale, somme non dovute a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Una vicenda che secondo Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio, consiglieri comunali del M5S, rischia di trasformarsi in un nuovo debito fuori bilancio a carico della collettività.

“In queste ore abbiamo depositato un’interrogazione consiliare che chiede conto di quanto accaduto. I giudici amministrativi hanno evidenziato che l’Amministrazione ha violato le norme urbanistiche vigenti, costringendo un’impresa a versare più del doppio di quanto effettivamente dovuto. Il Comune non solo ha perso la causa, ma è stato anche diffidato ad adempiere, con tanto di nomina di un commissario ad acta in caso di inadempienza”, scrivono i due consiglieri comunali in una nota.

L’interrogazione punta il dito contro la Direzione Urbanistica, responsabile dell’errore tecnico e giuridico che ha generato il contenzioso. Si chiedono misure immediate di responsabilità interna, compresa la rotazione dei funzionari coinvolti, come previsto dall’ANAC in casi di gravi irregolarità. Viene inoltre chiamato in causa il Segretario Generale, responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, affinché ponga fine a un ciclo amministrativo fatto di errori ripetuti, contenziosi evitabili e danni economici per il Comune.