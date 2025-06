L’eruzione dell’Etna vista dai satelliti: ecco come appaiono colata lavica e colonna di fumo

Vulcano

La ripresa dai satelliti Sentinel-2 del programma di osservazione della Terra Copernicus, di Agenzia Spaziale Europea e Commissione europea

La spettacolare eruzione dell’Etna del 2 giugno, che ha sollevato una densa nube alta chilometri dal cratere di sud-est, è stata ripresa dai satelliti Sentinel-2 del programma di osservazione della Terra Copernicus, di Agenzia Spaziale Europea e Commissione europea.L’immagine ottica mostra chiaramente la colata lavica e l’enorme colonna di fumo e cenere che si è alzata in aria. La stessa scena è stata ripresa anche dal satellite per il monitoraggio dell’atmosfera Sentinel-5P: l’immagine mette in evidenza le emissioni di anidride solforosa dal vulcano. L’evento eruttivo ha portato anche a un collasso parziale del fianco settentrionale del cratere di sud-est.

