l'eruzione

L’Etna dà spettacolo tra esplosioni stromboliane, due colate e una nube vulcanica alta 6 km

Il vulcano di nuovo in attività. Allerta Vona rossa per il volo, ma aeroporto per ora operativo

Di Redazione | 19 Giugno 2025

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, ha comunicato che l’attività eruttiva dell’Etna è proseguita con la formazione di esplosioni stromboliane visibili a partire dalle ore 6.10 circa. Tale attività produce una nube vulcanica che alle ore 7:30 raggiungeva un’altezza di circa 6.000 metri sul livello del mare, e che si disperde principalmente in direzione Nord. Inoltre, è stato osservato un trabocco lavico dal cratere di Sud-Est che alimenta una modesta colata in direzione della Valle del Leone, visibile attraverso le telecamere di sorveglianza a partire dalle ore 5:55 circa. Alle 11:35 è visibile un piccolo trabocco anche in direzione Sud-Est. Si segnala che la presenza di copertura nuvolosa limita la visibilità e l’osservazione dettagliata dell’attività eruttiva. L’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato una ulteriore tendenza all’incremento sino alle ore 6:30 circa. Successivamente, ha mostrato un andamento quasi stazionario su valori alti, pur se oscillanti, sino alle 11:30 quando i valori d’ampiezza hanno mostrato una tendenza all’ulteriore incremento. L’allerta per il volo, il Bona, e salita di grado, passando da arancione a rosso. COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli correlati